بوقرة: مباراة السماوي من فئة الست نقاط

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

وصف الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة مباراة بني ياس المرتقبة ضمن الجولة العاشرة من مسابقة دوري الخليج العربي بأنها من فئة النقاط الست وذلك قياساً بترتيب كل فريق في المسابقة لافتاً الى أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين الطامحين لتحقيق الانتصار للابتعاد أكثر من منطقة الخطر.

وأشار المدرب إلى أن مباراة يوم الخميس المقبل تختلف عن المواجهة التي كانت قبل أيام ضمن مسابقة الكأس وتمكنا من خلالها من التواجد في دور الثمانية بسبب الخطأ الإداري لكن نتيجة المباراة على أرضية الملعب انتهت كما هو معروف بفوز السماوي ولذلك عمدت على تصحيح أخطأ فريقي وهناك إصرار وعزيمة من قبل اللاعبين على إيقاف مسلسل الهزائم واستعادة النغمة عبر بوابة بني ياس .

وحول تراجع أداء المهاجم الليبيري وليام جيبور أشار بوقرة إلى أنه قام بمنح اللاعب كل الفرص الكفيلة بتطوير مُستواه لكنه لم يستفد منها وظل أداؤه في تراجع لذلك كان لابد للجهاز الفني من تجهيز لاعب مهاجم ليحل مكان اللاعب جيبور الذي لم يحالفه الحظ وحان الوقت لمنح فرصة للاعب آخر وهذا ما عملت لأجله خلال الأيام الماضية التي أعقبت مباراة الجزيرة.

كما أشار بوقرة إلى استمرار غياب اللاعب خليل خميس الذي لم يتعاف من إصابته معرباً عن أمله في أن تكون كافة خطوط الفريق في كامل الجاهزية .