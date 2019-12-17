الانضباط تغرم النصر والوحدة 60 ألف درهم

المصدر: دبي- العوضي النمر

غرمت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم نادي النصر 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة الفريق أمام العين ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، كما غرمت نادي الوحدة 30 الف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة الفريق أمام شباب الاهلي ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي تحت 21 سنة .



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي ان اللجنة عاقبت لاعب نادي التعاون ماجد أحمد بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 6 آلاف درهم بسبب قيامه بحركات غير لائقة تجاه جمهور فريق الحمرية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق الحمرية في دوري الدرجة الأولى ".