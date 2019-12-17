الرمادي: المهمة صعبة أمام الشارقة لكني أثق بفريقي

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، أنه ينتظر نقطة العودة لتصحيح المسار عندما يواجه الشارقة متصدر الترتيب يوم الخميس القادم ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي. مشيراً إلى إنه لا يفكر في كيفية إيقاف المتصدر بقدر تركيزه على فريقه لتقديم مستوى مقنع، وتحقيق نتيجة إيجابية بقدر الإمكان.

واعترف الرمادي بصعوبة المهمة ولكن لديه الثقة في جميع اللاعبين للعودة إلى حالتهم الطبيعية.

وأوضح الرمادي أن لديه عدد من الخيارات ليكون أياً منهم البديل المناسب لمحمد الشحي الذي يغيب بعامل الإيقاف. وقال إن من بين الخيارات محمد صالح باقيرا وعبد الله مال الله، زيادة على أن عصام فائز يجيد اللعب في نفس المركز في خط الوسط.

وقال الرمادي أن فريقه يحتاج لمعالجة أخطاء طفيفة، يستطيع بعدها تحقيق النتائج المرجوة. مشيراً إلى أن التراجع للمركز 12 في الترتيب ليس مزعجاً قياساً بالفارق مع المنافسين.