مدرب النصر: مواجهة حتا اختبار محفوف بالمخاطر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن مواجهة حتا ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي بعد غد، تعدّ اختبارا جديدا ومهمّا لفريقه. مشيرا إلى أن "الإعصار" ليس بحجـم العين أو الشارقة ولكنه من الفرق التي تقدم مستويات قوية وجميلة بقيادة مدربه اليوناني كريستوس كونتيس، الذي يعرف كيف تلعب كرة القدم ويعتمد كثيرا على التمريرات القصيرة، ويضم في صفوفه مجموعة جيدة من اللاعبين.

وقال: "نحترم فريق حتا وطريقة لعبه، ونتطلع إلى مواجهته بالجدية ذاتها والمستويات التي أظهرناها في المباراتين السابقتين أمام العين والشارقة، لقد تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم أنه في حال استمروا في اللعب بأداء مباراة الشارقة الأخيرة يمكننا تحقيق إنجازات كبيرة، وأقول لهم إن مواجهة حتا ستكون اختبارا مهما محفوف بالمخاطر، وأنا واثق أن كل من يشاهد المباراة ويتابعها سيستمتع بكرة قدم جميلة".

وأوضح كرونو أن النصر يفتقد مرة أخرى إلى مهاجمه الإسباني ألفارو نيغريدو ولاعب خط الوسط مهند خميس لأسباب صحية، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في بقية العناصر التي يمتلكها الفريق لتعويض غيابهما رغم ابتعاد لاعبين مثل محمد العكبري وسالم صالح لفترة طويلة عن المباريات.

وحول فترة غياب نيغريدو عن الملاعب، أكد المدرب الكرواتي أن المهاجم الإسباني من المتوقع أن يعود أمام شباب الأهلي لحساب الدور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة الثلاثاء المقبل، واستطرد قائلا: "لا أعرف بالضبط متى يعود نيغريدو ولكن الأقرب أنه سيكون حاضرا أمام شباب الأهلي".

ويحتل "العميد" المركز الخامس بـ14 نقطة في دوري الخليج العربي، فيما يحتل "الإعصار" المركز 11 بـ8 نقاط.