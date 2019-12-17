العنبري: إصابة مينديز بسيطة ونتمنى مشاركته في لقاء عجمان

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن إصابة ريان مينديز المحترف في صفوف فريقه بسيطة، مشيراً إلى أن التحضيرات الأخيرة ستكشف عن جاهزية اللاعب للمشاركة في تشكيلة الفريق ضد عجمان أم لا، متمنياً مشاركته ضد "البرتقالي".

وتعرض محترف الشارقة ريان مينديز لإصابة بسيطة في لقاء فريقه بنظيره النصر في الجولة الماضية وغادر أرضية الملعب في الدقيقة "58" وحل عمر جمعة بديلاً عنه، ويستضيف الشارقة نظيره عجمان بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

وقال العنبري: عجمان من الفرق الصعبة ويقدم مستويات قوية في الموسمين الماضيين تحت قيادة المدرب أيمن الرمادي وندرك صعوبة المباراة، وسبق وأن قدموا ضدنا مباريات قوية، ولم يحالفهم التوفيق في بعض المباريات لكنهم يمتلكون المهارات اللازمة لتقديم مستويات طيبة.

وأضاف: يمتلك "البرتقالي" مجموعة مميزة من اللاعبين المواطنين وجهاز فني مميز، وعلينا الدخول إلى المباراة بحذر وتركيز شديد.