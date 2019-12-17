مدرب العين: نتطلع لمتابعة الانتصارات أمام الظفرة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين جاهزية فريقه لمباراة ضيفه االظفرة المقررة الخميس على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال إن الاعداد لهذه المباراة مضى على النحو المأمول وجميع اللاعبين يتمتعون بالمعنويات العالية والثقة الكبيرة بعد المردود المتميز والفوز على عجمان بالجولة السابقة، وهدف جميع أعضاء الفريق متابعة النتائج القوية .

وأضاف: تتطلب المواجهة المقبلة مزيدا من الجهود وتجويد العمل داخل أرضية الملعب مع التركيز واستغلال الفرص، ونعرف أن منافسنا الظفرة فريق متميز وقوى ولديه مدرب جيد ولاعبون أقوياء، ولكننا نتطلع لمتابعة الانتصارات وعازمون على تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وخلال المران الأخيرة قبل المواجهة سنتأكد من جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا قبل أن نضع الخطة والتشكيلة المناسبتين.

وعن عودة جماهير العين للإشادة به بعد الفوز على عجمان بالجولة السابقة، على عكس ما حدث بعد التعادل أمام النصر بالجولة الثامنة، حيث طالب بعض انصار الفريق بإقالته، أوضح ليكو، أن كل تركيزه منصبا على تجهيز الفريق واعداده على أفضل نسق تطلعا لتحقيق النتائج والأهداف المأمولة.

وعن غيابات العين في اللقاء المقبل، أكد المدرب الكرواتي استمرار غياب بندر الأحبابي، وريان يسلم، ومحمد خلفان، بداعي الإصابة، وأعرب عن أمله في عودة جميع اللاعبين المصابين بأسرع وقت ممكن لحوجة الفريق لهم.