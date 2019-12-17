شايفر: فوز بني ياس على حتا له قيمة كبيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

عاد بني ياس لمعانقة الانتصارات محققاً فوزه الثاني في بطولة الدوري على حساب ضيفه حتا في الجولة التاسعة من المنافسة بهدف بيدرو كوندي قبل 6 دقائق من صافرة النهاية، بعد مباراة قوية رفعت نتيجتها رصيد السماوي إلى 11 نقطة، وبقي الإعصار في 8 نقاط.

وأوضح الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس عقب اللقاء، أنه في غاية السعادة لحصول فريقه على النقاط الثلاث في مباراة كانت مهمة جداً للفريقين، ذاكراً أن المواجهة شهدت قتالاً وصراعاً كروياً محتدماً لأن كل فريق كان يعلم أهمية النقاط الثلاث، مؤكداً أن فوز فريقه رغم أنه بهدف وحيد لكنه له قيمة كبيرة.

وثمن شايفر جهود لاعبيه داخل أرضية الملعب، وقال: غيرنا طريقة اللعب مع تبديل بعض العناصر ولكن الأداء كان مميزاً، اشركنا خالد العطاس في مركز جديد ومختلف عن الذي اعتاد عليه لكنه لم يرتكب سوى خطأ واحد، وهذا شئ رائع.

نتائج

وأشاد المدرب الألماني بالروح القتالية للاعبيه، مبيناً أن كل لاعب بذل أقصى ما في جهده خاصة خميس إسماعيل الذي يقاتل في الملعب بكل قوة وأيضا محمد كمعس الذي يقدم مستويات متطورة، وأشار مدرب السماوي إلى رغبة فريقه القوية في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المباريات المقبلة، مؤكداً أهمية الاستعداد الجيد والعمل المستمر على تطوير الأداء.

بدوره قال اليوناني كريستوس كونتيس مدرب الأعصار إن فريقه كان يستحق نقطة التعادل قياساً بالمستوى الذي قدمه، مشيراً إلى أن بني ياس تفوق في الشوط الأول باعتماده على أسلوب اللعب الضاغط الذي جعل لاعبيه غير قادرين على اللعب وبالتالي لم يصنعوا سوى فرصة واحدة وأضاف: في الشوط الثاني نجحنا في نيل الأفضلية لأن بني ياس أصابه الإرهاق بسبب الطريقة التي اعتمد عليها في الشوط الأول، لذلك تفوقنا في السيطرة وهاجمنا بقوة دون أن ننجح في هز الشباك. وأكد كونتيس أنه بعد ضياع نقاط مباراة بني ياس يجب عليهم التفكير في مواجهة النصر المقبله، ذاكراً انه يثق في مقدرة فريقه على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط للتقدم في جدول الترتيب.