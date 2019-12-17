رازوفيتش: الظفرة لم يستغل الفرصة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اتفق مدربا الظفرة واتحاد كلباء على أن نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 التي انتهت عليها مباراة الفريقين، مساء أول من أمس، في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي كانت عادلة ومنصفة للفريقين، وأن الفوز بنقطة أفضل من الخسارة. ولم يختلف تحليل كل مدرب عن زميله، بتأكيد كل منهما أن المنافس قدم مباراة جيدة، وأن التعادل أمامه ليس سيئاً، مع تبادل وصف القوة والتطور والثناء على عناصر الفريقين، الشيء الذي جعل المؤتمرين متشابهين للحد البعيد.

وأوضح الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أنه راض تماماً عن النتيجة، وأن فريقه قدم مباراة جيدة واجتهد لأجل الفوز، لكنه لم يوفق، موضحاً أن لاعبيه نجحوا في تهديد مرمى الخصم دون أن يتمكنوا من استثمار الفرص بشكل جيد.

وأضاف رازوفيتش: اتحاد كلباء فريق قوي ويضم عناصر متميزة، وإنه دخل المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه السابق على عجمان، وأعتقد أن كلباء واحد من الفرق المميزة في الدوري، وقد أدى مباراة جيدة أيضاً والتعادل بشكل عام كان نتيجة عادلة.

وعن عدد النقاط التي يسعى للوصول إليها مع نهاية الدور الأول، بين مدرب الظفرة أن طموحه دائماً الفوز في كل مباراة سواء كانت مباراة العين المقبلة أو بقية الجولات الثلاث، ذاكراً أنه لا يضع عدداً محدداً للنقاط، لكنه سيحاول الحصول على كل نقطة يلعب عليها مع تقديم مستوى جيد يرضي التطلعات.

مباراة صعبة

من جانبه، قال الأوروغوياني خورخي دا سيلفا: إن المباراة كانت صعبة كما توقعنا لها، لأنها ضد خصم قوي وشرس، لذلك تعتبر نتيجة التعادل جيدة خاصة أن المباراة على ملعب المنافس، وقال دا سيلفا إن لاعبيه قدموا مباراة جيدة وهددوا مرمى الظفرة بعدد من الهجمات الخطرة التي كان يمكن أن تتحول إلى أهداف، واستطرد قائلاً: أعتقد أن حارس الظفرة قدم مباراة غير عادية بإبعاده كرات خطرة جداً وتهديفات قوية، لقد قام بعملية تصدٍ رائعة لأكثر من كرة كان يمكن أن تمنحنا التفوق.

وأكد خورخي دا سيلفا أنه لم يلعب لأجل التعادل وأن استبدال ياسين البخيت المهاجم بلاعب الوسط ناصر عبد الهادي في الدقائق الأخيرة غرضه إرهاق مهاجمه، مبيناً أن البخيت عانى من الحمى قبل المباراة بيومين ولم يكن في كامل جاهزيته لذلك قام باستبداله وأضاف: لكن التعادل كان نتيجة جيدة ومقبولة، فقط علينا أن نعمل على تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.