كايزر: لم نحتفل بالفوز على الفجيرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أوضح الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه لم يحتفل بالفوز، أول من أمس، على الفجيرة، ضمن الجولة 9 لدوري الخليج العربي، وذلك بسبب الأداء غير المُرضي، وقال: علينا جميعاً أن نراجع أنفسنا بما فيه الجهاز الفني، حتى لا يتكرر ما حدث أمام الفجيرة، ومشيراً إلى أن الفترة كافية لعلاج السلبيات، قبل مواجهة الوصل في الجولة المقبلة.

وأضاف: بالرغم من عدم رضائي عن الأداء إلا أنني سعيد بالإصرار على تحقيق الفوز، وانتزاع النقاط الثلاث، مشيراً إلى أنه من الصعب الحديث عن النقاط السلبية مباشرة عقب المباراة، لكن يستطيع القول إن اللاعبين يشعرون بالإرهاق بسبب ضغط المباريات، بالإضافة إلى ضعف اتخاذ القرارات السلمية، ولذلك سنركز على الارتقاء بالمستوى البدني، حتى يعود الفريق مجدداً إلى مستواه المعهود وتقديم كرة قدم جميلة.

وعن تواضع مستوى عموري بعد الصحوة التي شهدها خلال الجولتين الماضيتين، قال علينا عدم وضعه في نطاق الضغط، ويجب أن نتذكر أنه غاب عن المباريات لمدة عام كامل، وهذه فترة غير قصيرة.

ترتيب

من جهته، أوضح الجزائري مجيد بوقرة أن فريقه لا يستحق الخسارة عطفاً على الأداء والفرص التي أتيحت، كما وصف إهدار رأس الحربة الصريح وليام جيبور للعديد من الفرص، والتي كانت كفيلة بتحقيق التعادل أو الفوز، في حال استغلالها، بأنه لاعب غير محظوظ، والفريق لم يمتلك إلا مهاجماً واحداً خلال المباراة في ظل الإصابات، وبطبيعة الحال سيتحدث مع جيبور على أسباب إهدار الفرص، وسيكون في نطاق عائلي، مشيراً إلى أنه لا يشعر بالخطر مع استقرار الفريق في الترتيب قبل الأخير بـ 6 نقاط، ويعود ذلك إلى ثقته باللاعبين، وأنه يمتلك الأدوات، لكن المشكلة الحقيقة تكمن في ضعف تسجيل الأهداف، وأن الفجيرة يطمح إلى البقاء، وقادر على تحقيق الانتصارات.

وأوضح بوقرة أن الدوري ما زال طويلاً، وسيتحدث مع الإدارة عن الأمور المتعلقة بالفريق، وإمكانية عودته، لتحقيق الفوز ومغادرة مركزه المتأخر، كما اعترض المدير الفني للفجيرة، على قرارات التحكيم خلال المباراة، وأن فريقه يستحق ركلة جزاء، وأنه لا يلوم اللاعبين خصوصاً مع الأداء الجيد في الشوط الثاني.