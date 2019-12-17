الشارقة ينتزع النصر باستحواذ 27 %

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الشارقة في مباراته مساء أول أمس التي فاز فيها على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لحساب الجولة 9 لدوري الخليج العربي، مقولة «العبرة بالنتيجة» بعدما انتزع الفوز الثمين بنسبة استحواذ بلغت 27.6% و7 تسديدات فقط على المرمى مقابل 72.6% للعميد و20 تسديدة، وأظهرت مختلف إحصائيات المباراة السيطرة الواضحة التي فرضها النصر على المباراة، حيث تفوق بـ624 تمريرة مقابل 233 للشارقة وبلغت دقة التمرير للاعبي العميد 90.9% مقابل 69.5% من جانب الشارقة.

واعترف عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة بأفضلية النصر وأن فريقه كان محظوظاً بغياب الأسباني ألفارو نيغريدو، وقال: أعتقد أنه بالنظر إلى الأداء الذي قدمه النصر خلال المباراة كان يحتاج إلى لاعب بحجم نيغريدو لمساعدته على التسجيل، لذا من حسن حظنا أنه لم يلعب.

ترجمة

وأكد العنبري أن كرة القدم لا تعترف إلا بالنتيجة على الملعب وأن الشارقة نجح في ترجمة الفرص التي حصل عليها إلى 3 أهداف حسم بها النتيجة لفائدته، مشيراً إلى أنه رغم الغيابات العديدة التي عانى منها فريقه وفي مقدمتها ايغور كورنادو وشاهين عبد الرحمن وإصابة ريان مينديز خلال المباراة إلا أن الشارقة نجح في تحقيق ما جاء من أجله إلى ملعب النصر وقال: طلبت من اللاعبين اللعب بروح الفريق الواحد، لم يكن من السهل علينا افتقاد لاعب بحجم ايغور ولكن عملت على إيصال رسالة واحدة للاعبين كونهم جميعاً مهمين في الفريق وبإمكانهم تعويض هذا الغياب، لقد مررنا بفترة مشابهة في الموسم الماضي عندما افتقدنا عدداً من اللاعبين المهمين بسبب الإصابات والايقافات واستطعنا تعويضهم، كانت تجربة مفيدة لنا وأنا سعيد أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة قدموا مستويات جيدة.

ترشيح

وأضاف العنبري: النصر تفوق في الاستحواذ وكان الطرف الأفضل في المباراة وغياب نيغريدو أثر بشكل واضح على أدائه الهجومي، ولكن الشارقة لعب بذكاء دفاعياً ونجح في ترجمة الفرص التي حصل عليها إلى3 أهداف.. وحول ترشيحه لتدريب المنتخب الوطني، قال العنبري: أثق في اللجنة الانتقالية للاتحاد لاختيار المدرب المناسب، لا أحد يستطيع رفض هذه المهمة ولكنني مازلت في بداية الطريق، منتخبنا جيد ويحتاج إلى الثقة.

تهنئة

من جهته، استهل كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر المؤتمر الصحافي بتهنئة الشارقة بالفوز ولاعبي فريقه على الأداء القوي وقال: كرة القدم لا تعترف بأفضلية الأداء، كنا أفضل من الشارقة ولكن ليس من يقدم مثل هذا الأداء يحقق الفوز، لن أقول إننا خسرنا لأننا افتقدنا الكابتن نيغريدو، سنأخذ الوقت الكافي لتحليل أخطاء المباراة، أعتقد أننا على الطريق الصحيح ويجب أن نستمر على ذلك..

ورفض كرونو ربط خسارة المباراة بغياب مهاجمه الاسباني الفارو نيغريدو وقال: انظروا احصائيات المباراة، استحوذنا على الكرة بنسبة 72%، سددنا 20 مرة على المرمى، وأوجدنا فرصاً عديدة، هذه أحكام كرة القدم.. وأضاف: لم تكن طريقة لعب الشارقة مفاجأة لنا توقعنا إغلاق المساحات واللعب بانضباط تكتيكي وكنا نعلم انهم سيستغلون الأخطاء.

الحسن صالح: اخدم نفسك بنفسك

أوضح الحسن صالح لاعب الشارقة، أن الفريق الذي يبحث عن الصدارة عليه أن يخدم نفسه بنفسه وهو الشعار الذي يرفعه فريقه في كل المباريات التي يخوضها، وقال: لا ننظر لنتائج الفرق الأخرى، نركز على الملعب ونقدم ما علينا، والانتصارات ستأتي، لقد أضعنا نقاط المباراة الماضية أمام بني ياس، بسبب الجهود التي بذلناها في مباراة الكأس أمام العين، واستطعنا التعويض أمام النصر، رغم غياب ايغور وعبد الرحمن شاهين ولاعبين آخرين.

وأضاف: كل التوقعات كانت تشير إلى أن الشارقة سيواجه صعوبات كبيرة في المباراة بحكم غياب ايغور لكن المدرب عبد العزيز العنبري نجح في وضع الخطة المناسبة وهو سرّ تفوقنا، مشيراً إلى أن دور العنبري يتجاوز كونه مدرب الفريق بل هو في مكانة الأب والأخ الكبير. دبي - البيان الرياضي

الفردان: لا نستحق الخسـارة

أكد حبيب الفردان لاعب النصر، أن فريقه فعل كل شيء في المباراة وأوجد العديد من الفرص وتفوق في نسبة الاستحواذ على الكرة، ولكنه افتقد الحظ لترجمة كل تلك الفرص إلى أهداف، مشيراً إلى أنه ما يدعو للشعور بالارتياح والرضا، الوجه المميز الذي ظهر عليه الفريق طيلة الـ 90 دقيقة ورغم تأخره في النتيجة إلا أنه قدم عروضا جيدة وكان قريبا من الخروج بنتيجة أفضل، وقال: أتوقع ألا تؤثر علينا النتيجة، في كرة القدم يمكن أن تفعل كل شيء ولكن يمكن ألا تفوز، وهو ما حصل معنا، لم نكن نستحق الخسارة.

وأوضح، أنه حاول تقديم كل ما عنده لتعويض غياب زميله الإسباني الفارو نيغريدو وهو مستعد للعب في أي مركز يطلبه منه المدرب، وقال: نيغريدو لاعب كبير، وهو أمر لا نختلف حوله وسنحاول تقديم كل ما لدينا من جهود حتى يعود إلى المباريات. دبي - البيان الرياضي