ليكو: العين لم يتغير بعودة مزيان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

واصل فريق عجمان نزيف النقاط للمرة السادسة على التوالي بخسارته من ضيفه العين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وفي المقابل عاد الفريق «البنفسجي» لسكة الانتصارات، بعد 3 جولات متتالية لم يتذوق فيها طعم الفوز، وعبر مديره الفني الكرواتي إيفان ليكو، عن سعادته بذلك، وأكد في الوقت نفسه أن فريقه لم يتغير فيه شيء عن المباريات السابقة التي لم يفز فيها خاصة أمام النصر في الجولة الثامنة، وأن عودة الجزائري عبد الرحمن مزيان للتشكيلة لم تُغير شيئاً في الفريق، فالعين كان الأفضل في آخر مباراتين أمام النصر وعجمان، وأمام عجمان سجل اللاعبون أهدافاً رائعة ولم يكن سهلاً على اللاعبين في فريق كبير مثل العين ألا يتأثروا بأحداث غيرت مجرى المباراة كما حدث في ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لفريق النصر في آخر الثواني، ولذلك تم التركيز على الإعداد الذهني لمواجهة عجمان لتجاوز أي آثار سلبية على اللاعبين الذين استطاعوا تقديم مستوى جيد أهلهم للفوز الكبير.

أخطاء

من جهته، أعترف أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان، أن فريقه يمر بحالة انعدام وزن تحتاج لعملية تصحيح ومراجعة والمحاولة لتقليل الأخطاء حتى يعود الفريق لقوته التي بدأ بها في أول 3 جولات، مشيراً إلى تقدم الفريق في النتيجة ثم تعرضه لخسارة كبيرة في مباراتين على التوالي أمام الاتحاد والعين، سببها نفسي وفني في نفس الوقت.

سلبيات

وأوضح: ما حدث لا سبيل أمامه غير العمل لتلافي السلبيات والناحية المهمة معالجة أمر أهدار الفرص السهلة لأن الفريق يدفع ثمن ذلك غالياً، والفرص السهلة قد لا تتكرر.

كما اعترف الرمادي بأن التفريط أمام المنافسين المشابهين لفريقه في الإمكانيات وهدف السعي للبقاء، يكون قاسياً نوعاً ما ويؤدي لضغوط أكثر من الخسارة أمام منافسين مرشحين للقب، وقال إن فريقه يحتاج لمعالجة أخطائه سواء أمام المنافسين الكبار أو أمام غيرهم من المنافسين على البقاء.