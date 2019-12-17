عجمان يفقد الشحي أمام الشارقة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

تأكد غياب محمد أحمد الشحي لاعب عجمان عن المشاركة مع فريقه أمام الشارقة الخميس المقبل، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بسبب نيله الإنذار الثالث في مباراة عجمان والعين، أول من أمس، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها الشحي عن تشكيلة عجمان بالموسم الحالي، وكان نال بطاقة حمراء بالخطأ في مباراة الفريق بالجولة الثالثة أمام الوصل، وتم إلغاؤها عبر لجنة الانضباط. ويزيد غياب الشحي المصاعب أمام الجهاز الفني لـ«البرتقالي»، في ظل إصابة بعض لاعبي خط الوسط، كان آخرهم حسين عبد الرحمن، الذي لم يشارك في مباراة العين.