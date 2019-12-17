الكرواتي زوران أبرز المرشحين لتدريب «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» من مصادر مطلعة أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين السابق، برز اسمه خلال الساعات الماضية لتولي تدريب منتخبنا الوطني لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفاً للهولندي فان مارفيك، الذي تم الاستغناء عن خدماته عقب إخفاق «الأبيض» في «خليجي 24»، وسيكون زوران منافساً قوياً للبولندي ماسيج سكورزا مدرب المنتخب الأولمبي في قائمة الترشيحات لتدريب المنتخب، وكان سكورزا أحد أبرز خيارات المجلس السابق لاتحاد الكرة.

وسبق لزوران تولي تدريب العين في 2017 قبل أن ينتقل لتدريب الهلال السعودي، ورغم أن زوران قضى فترة قصيرة نسبياً في العين، إلا أنه نجح في ترك بصمته كونه أحد أفضل المدربين الذي مروا على تاريخ «الزعيم»، بعد أن نجح في إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي على المنصات، وقاده لحصد ثنائية دوري الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، الموسم قبل الماضي.

وترى اللجنة الانتقالية ضرورة تواجد مدرب يملك خبرة في التعامل مع كرة الإمارات ولاعبيها، خلال المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق في منتصف منافسات التصفيات المشتركة للتأهل لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

من ناحية أخرى علم «البيان الرياضي» أنه تم ضم حميد الطاير رئيس لجنة المسابقات في اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، إلى لجنة المنتخبات، التي يترأسها غانم الهاجري، للاستفادة من خبراته الإدارية التي اكتسبها من عمله في نادي النصر.