راشد النعيمي: لن أمانع في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة لدورة كاملة

المصدر: حوار-ياسر قاسم

خص الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس نادي عجمان، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، "البيان الرياضي" بأول حوار بعد ساعات معدودة من بداية عمله في الاتحاد، وعبر عن سعادته بتزامن بدء عمل اللجنة الانتقالية، مع مبادرة "شكراً محمد بن زايد" في ملاعبنا.

وقال ان كلمات الشكر وحدها لا تفي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نظير ما قدمه للدولة في كافة المجالات، وهي أقل تقدير لسموه من أبنائه الرياضيين، وأكد ان اهتمام ودعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، من شأنه يجعل منظومة كرة القدم في أفضل حال، كما أكد عدم ممانعته الترشح لرئاسة لاتحاد الكرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وقال ان اللجنة لديها خطة قصيرة المدى تستوعب الفترة المقررة لعمل اللجنة، وخطة طويلة المدى أيضاً في حال استمرت اللجنة الانتقالية لدورة كاملة وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية.

وأوضح مشروعية مطلب الشارع الرياضي، في ضرورة تأهل المنتخب الأول لنهائيات كأس العالم المقبلة، مشيراً، إلى ان المنتخب قادر على تحقيق ذلك، بمزيد من العمل وغرس الثقة في نفوس اللاعبين الذين حققوا من قبل نتائج متميزة على الصعيدين الخليجي والآسيوي.

وتحدث أيضاً عن ملفات عديدة من بينها "الاستعداد للخمسينية" وغيرها من اهتمامات الشارع الرياضي مع بدء مرحلة جديدة من مشوار اتحاد كرة القدم عبر اللجنة الانتقالية.

تفاصيل الحوار في البيان الرياضي غداً.