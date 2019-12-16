أروابارينا ينصح خليل بإغلاق أذنيه

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نصح ردولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، مهاجم فريقه بإغلاق أذنيه خلال المباريات، وعدم الدخول في أي أحاديث مع الجماهير والتركيز فقط على تقديم أفضل ما لديه.

وجاء ذلك تعليقا من المدرب على الهجوم الذي تعرض له خليل في نهاية مباراة فريقه والوصل التي انتهت مساء اليوم بالتعادل 1-1، بعدما أضاع فرصة سهلة لتسجيل الهدف الثاني، والفوز بالمباراة التي جرت ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وأكد المدرب أن خليل لاعب كبير، ولا غنى عنه لفريقه وللمنتخب الإماراتي، ولكنه يحتاج على التركيز داخل الملعب، وعدم الحديث إلا مع المدرب فقط.