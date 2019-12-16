خيمينيز: ننتظر عودة إسماعيل مطر كانتظارنا للماء

المصدر: ابوظبي - محمد صادق



قال الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة إن الفريق لم يستغل أفضليته أمام خورفكان في شوط المباراة الأول لإنهاء اللقاء فعلياً بعد إهدار العديد من الفرص المحققة للتسجيل، مؤكداً أن الوحدة صعب على نفسه المهمة بسبب ضياع أكثر من هدف ولو تم إحرازها لاختلفت النتيجة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" لا يمكنني القول أن اللاعبين لم يقاتلوا أو يركضوا في أرضية الملعب اليوم، ولكن يبدو أننا نحتاج إلى 20 تسديدة على مرمى المنافس لكي نسجل هدفين".

واعترف خيمينيز بأن الفريق يواجه مشكلة دفاعية إلا أن الفريق خطوط الفريق ككل مسؤولة عن الدفاع، مشيراً على أنه لا يمكن اللعب في 3 مسابقات بـ 12 لاعباً فقط، وأن المجموعة الحالية هي التي بدأ معها المشوار ويحاول أن يكون عادلاً في منح الفرصة لجميع العناصر.

وشدد على أن الفريق يفتقد لقائده إسماعيل مطر الغائب عن المباريات الأخيرة بسبب الخسارة، وقال:" ننتظر عودة إسماعيل مطر كانتظارنا للماء، يمكن إلقاء الذنب علي كمدرب للفريق ولكن حينما نريد تقديم مستوى أعلى يجب أن يقف خلفي ويساعدني المحترفون الأجانب ثم اللاعبين الدوليين لصناعة الفارق".

وكشف خيمينيز عن سبب تبديل الحارس محمد الشامسي بين شوطي اللقاء بأن اللاعب هو من طلب التغيير لشعوره بالإرهاق والدوار، لافتاً إلى أن كارليتوس تعرض لإصابة في كاحل القدم ولكن الفحوصات الطبية ستكشف حجم إصابة اللاعب بالتحديد.