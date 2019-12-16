فيصل خليل الأشهر والبدواوي الأكبر سناً

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

يبرز من بين اللاعبين الذين فضلوا الانتقال لدوري الدرجة الأولى في الآونة الأخيرة، فيصل خليل كابتن وهداف شباب الأهلي السابق والمنتخب الوطني الأسبق، الذي انتقل إلى الحمرية وصاحب الـ37 عاماً، في حين يعتبر اللاعب الأكبر سناً سعيد البدواوي حارس مسافي صاحب الـ 40 عاماً. كما أن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين وصلوا إلى سن 36 عاماً منهم على سبيل المثال لا الحصر لاعب العروبة المنتقل من كلباء عبد الله تراوري، ومبارك حسن مدافع الفجيرة المنتقل للحمرية، ولاعب الإمارات المنتقل من حتا عبد الله علي 34 عاماً، ثم الثنائي عبد الله فرج النعيمي لاعب البطائح ولاعب عجمان السابق وأحمد خميس نجم الفجيرة والشارقة 33 عاماً، ومحمد عثمان حارس كلباء 32 عاماً.

وهناك عدد كبير من اللاعبين الحاليين البالغ أعمارهم 31 عاماً وهم: فيصل الخديم لاعب دبا الفجيرة القادم من بني ياس، وسعيد راشد المسماري لاعب الفجيرة السابق، وسعود فرج لاعب البطائح والذي خاض تجارب عدة بدوري المحترفين بعد أن لعب لكلباء والإمارات وعجمان.