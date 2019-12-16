الشامسي: استفادة اللاعبين صغار السن

المصدر: الفجيرة- البيان الرياضي

أكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن تواجد اللاعبين أصحاب الخبرة مهم للغاية في صفوف الفريق الأول، ودائماً ما تعم الفائدة على اللاعبين الشباب صغار السن، والذين يستغلون مثل هذه الفرص في الاستفادة من تواجد اللاعب الكبير بتجاربه الثرية على أرضية الملعب، وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، بأن تعاقد الحمرية مع كابتن شباب الأهلي السابق فيصل خليل بحكم خبراته الميدانية الثرية وبراعته في تسجيل الأهداف، خطوة موفقة أسعدت جماهير النادي، وننتظر من فيصل خليل ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف مع فريقه الجديد، خلال مباريات دوري الدرجة الأولى الحالي.

كما أن انضمامه إضافة للفريق ودعم لصفوفه وحافز لزملائه لمزيد من العطاء خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن اللاعب غاب عن المباراة الأولى للحمرية أمام الإمارات بسبب الإصابة.