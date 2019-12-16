المحرزي: وجودهم مكسب للجماهير

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن تطور دوري الدرجة الأولى لا تتم إلا بتواجد مثل هؤلاء اللاعبين من أصحاب الخبرات، ووجودهم مكسب كبير للجماهير، فقد كانوا يوماً ما حديث الوسط الرياضي بأكمله، بفضل ما كانوا يقدمونه في دوري الخليج العربي حيث الأضواء والشهرة، مشيراً إلى أن لدى لاعبينا المواطنين أدواراً مهمة يقومون بها في دوري الهواة والدرجة الأولى، ومنها ما هو ظاهر يتمثل في مساعدة أنديتهم التي انتقلوا آليها في تحقيق الانتصارات وتحقيق حلم الصعود حيث اللعب مع الكبار، ومنها أدوار خفية تتمحور في كيفية استفادة الأجهزة الفنية والإدارية من خبراتهم الكروية، فضلاً عن تبادل الآراء التي تتم دائماً، والتي نراها أثناء المباريات بين اللاعب الخبرة والمدرب والذي يضع ثقته الكاملة بكل لاعبيه، لكن التركيز دائماً ما يكون على القادم من دوري المحترفين.