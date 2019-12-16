شباب الأهلي والوصل.. تحدٍّ جديد بعد 240 ساعة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يحتضن استاد راشد في الثامنة والنصف من مساء اليوم، «ديربي» جديداً بين شباب الأهلي والوصل، في ختام الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، بعدما سبق والتقى الفريقان قبل 240 ساعة فقط، عندما تغلب صاحب الأرض يوم 6 ديسمبر الجاري، على «الفهود» 5-1، وأخرجهم من دور الثمانية لكأس الخليج العربي، وهو ما يزيد من إثارة المباراة، ويمنحها الطابع الثأري من قبل الوصل.

رغم انتصارات شباب الأهلي الكبيرة في المواجهات الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، وأخرها مباراتهما في الكأس، إلا أن هذا لا يفقد قيمة وأهمية المباراة باعتبارها أحد ديربيات دورينا الجماهيرية، خاصة في ظل الظروف التنافسية للقاء الليلة، والذي يدخله شباب الأهلي، وهو في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ولدى لاعبيه الرغبة القوية في عدم فقد أي نقاط خلال المواجهات المقبلة، للتنافس بقوة على درع الدوري.

أما الوصل فيقف في المركز السادس برصيد 11 نقطة، وهو يسعى إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزه في الجولة الثامنة على مضيفه الفجيرة 2 - 3، ليتقدم خطوة جديدة نحو منطقة الوسط مقتربا من الصراع على التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

معرفة جيدة

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، معرفته الجيدة بالوصل، قبل لقاء الفريقين اليوم، وقال أروابارينا: «نعرف المنافس جيداً، ولكن مباريات الدوري تختلف عن لقاءات الكأس، وفي كل الأحوال، لا بد أن نكون في كامل تركيزنا، لأننا سنواجه الوصل مجدداً، وخلال فارق زمني بسيط، والوصل لديه لاعبون جيدون، ويلاقينا بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية، وبالتالي لن تكون المواجهة سهلة للفريقين».

حول إمكانية خوض الوصل للقاء بطابع ثأري، بعد خسارة الوصل الثقيلة في الكأس منذ أيام قليلة، قال أروابارينا: «هذه مباراة كرة قدم وليست حياة أو موتاً، ولعب الفريقان مباراتين بين مواجهتيهما، والوصل قدم مباراة جيدة في الجولة الثامنة، ونتمنى مشاهدة كرة قدم حقيقية بين الفريقين لما لديهما من لاعبين مميزين، ومباريات الدوري لها قصة مختلفة عن الكأس، وهناك 11 لاعباً أمام 11 لاعباً داخل الملعب، والتفاصيل الصغيرة تفرق في مثل هذه المباريات».

وعن البطولة الآسيوية ووقوع شباب الأهلي مع الهلال السعودي بطل النسخة الأخيرة لدوري الأبطال، قال: «الهلال فريق كبير، ولديه لاعبون مميزون وأصحاب خبرات كبيرة، ولكني أنا غير قلق، وما يزال هناك أكثر من شهر على انطلاق البطولة القارية، والأمور تتغير مع الوقت، ولدينا مباريات كثيرة محلية قبل هذه البطولة، ولا بد من التركيز عليها بشكل جيد، والتركيز على كيفية إنهاء هذه المرحلة لتعطينا دافعاً للدخول لشكل جيد في البطولة الآسيوية، والتي سنقوم خلالها بالتركيز في كل مباراة على حة، وأعتبر هذا هو أفضل الطرق لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة».

فريق كبير

من ناحيته لفت الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن مباراة فريقه اليوم أمام مضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، صعبة، مشدداً على أن كل مباريات الوصل مع منافسه شباب الأهلي صعبة بغض النظر عن البطولة التي يلتقيان ضمنها، مبدياً ثقته العالية بمقدرة الفهود على تقديم الأداء المرضي الذي يقود إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقع فريقه في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري الذي يحتل فيه الوصل المركز السادس برصيد 11 نقطة.

وأشار ريجيكامب إلى أنه وفريقه ما زالا يتذكران الخسارة القاسية أمام شباب الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس الخليج العربي، مجددا تأكيده على أن فريقه خسر تلك المباراة نتيجة عدم التركيز بعد الدقيقة 80 من زمن المباراة، منوهاً إلى أنه وفريقه يدركان صعوبة مباراة اليوم نظرا لقوة المنافس، ونتيجة معاناة الوصل من غياب لاعبيه سواريز وخميس إسماعيل بداعي الإصابة.

وأشار إلى أن فريق الوصل جاهز لمباراة اليوم، وعازم على تقديم أداء مرضي بهدف بلوغ النتيجة الإيجابية، واصفاً شباب الأهلي بالفريق الكبير، مشدداً على أن الوقت قد حان لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب شباب الأهلي، مطالباً لاعبيه بحتمية اللعب بتركيز عال ، لافتاً إلى أن كلا الفريقين يعرفان بعضهما البعض .

عزوز: رغبتنا قوية في مواصلة الانتصارات

أكد عبد العزيز هيكل «عزوز»، لاعب شباب الأهلي، جاهزيته وزملائه اللاعبين للمباراة المهمة أمام الوصل الليلة، ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، مبيناً أنهم يدركون مدى صعوبتها، ويطمحون إلى مواصلة الانتصارات برغبة التتويج باللقب.

وأكد «عزوز» سعادته بتألق اللاعبين الشباب، وقال إن وجودهم في مصلحة الفريق، وإنهم بصفتهم لاعبين أصحاب خبرة يحرصون على دعمهم بكل ما لديهم من خبرات، وبما يسهم في تطور مستوى شباب الأهلي.

وعن عدم الاختيار للمنتخب الوطني الأول في المواسم الأخيرة، قال: «شرف لكل لاعب أن يلعب للمنتخب، ولا أرى أنني مظلوم لعدم الاختيار للمنتخب الوطني، لأن لكل مدرب طريقته ورؤيته، وفي النهاية كلنا في خدمة المنتخب، إذا شاركت لاعباً أو حتى مشجعاً». دبي - البيان الرياضي

غايبور: المباراة مهمة للغاية

وصف غايبور لاعب فريق الوصل الأول لكرة القدم، مباراة فريقه الأصفر اليوم أمام مضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، بالمهمة للغاية، مشدداً على أن مباراة اليوم ستكون مختلفة تماماً عن مثيلتها في ربع نهائي بطولة كأس الخليج العربي، والتي خسرها الفهود بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأبدى غايبور ثقته العالية بمقدرة فريق الوصل على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم على الرغم من أنها على ملعب شباب الأهلي، منوهاً إلى أن فريقه جاهز لتقديم أداء مرضٍ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تديم حالة الفوز التي يحققها الفهود في بطولة الدوري، وتعزيز مركزه في النصف الأول من لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، مطالباً زملاءه بالتركيز العالي طوال زمن المباراة. دبي - البيان الرياضي