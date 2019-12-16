«شكراً محمد بن زايد» تزيّن ملاعب دورينا

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

تزينت ملاعب دورينا، أمس، بلافتات ووسم # شكراً محمد بن زايد # في افتتاح الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، تقديراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووضع نادي النصر لافتة كبيرة في المدرجات حملت عبارة «شكراً محمد بن زايد».

وارتدى لاعبو الجزيرة والفجيرة قمصانا تحمل صور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاملين الوسم.

وتزينت لوحات استاد محمد بن زايد بصور سموه.

واكتست اللوحات المضيئة حول استاد راشد بن سعيد في نادي عجمان بالعبارة الغالية، وارتدى لاعبو عجمان والعين والحكام قمصاناً موحدة تحمل عبارة «شكراً محمد بن زايد» وصورة سموه.

من ناحية أخرى أسفرت مباريات أمس بالجولة التاسعة، عن فوز الشارقة على النصر 3-1 أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس باستاد آل مكتوم ليعزز صدارته بـ23 نقطة، وتجمد رصيد «العميد» عند النقطة 14 وهي الخسارة الأولى للمدرب الكرواتي كرونوسلاف سجل أهداف الشارقة ريكاردو غوميز «ق20»، وريان مينديز«ق 39» ورافائيل دوسانتوس في الوقت بدل الضائع للمباراة، وأحرز براندلي كواس هدف النصر «ق46»،جاءت المباراة سريعة وخاصة من جانب النصر الذي تأثر بغياب مهاجمه الإسباني نيغريدو للإصابة.

واستعاد العين نغمة الانتصارات بعد غياب 3 جولات، ونجح في قلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين على مضيفه عجمان بنتيجة 4-1 باستاد راشد بن سعيد، ووصل «الزعيم» إلى 18 نقطة.

تقدم عجمان بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة 3 من نيران صديقة عن طريق مدافع العين إسماعيل أحمد في مرماه، وسجل رباعية العين عبد الرحمن مزيان، ومهند العنزي، وكايو، والبديل جمال معروف في الدقائق 28 و43 و55 و93.

وحقق الجزيرة فوزاً صعباً على الفجيرة 1- 0، باستاد محمد بن زايد، سجل الهدف محمد فوزي، في الدقيقة 27، ووصل «فخر أبوظبي» إلى 17 نقطة.

وتعادل الظفرة واتحاد كلباء 1-1 باستاد حمدان بن زايد.

تقدم الظفرة بهدف جواو بيدرو (ق 13)، وأدرك كلباء التعادل عن طريق مالابا (ق 42). وانتزع بني ياس فوزاً ثميناً على حساب ضيفه حتا بهدف، سجّله نجمه الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة الدقيقة 84، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 11 نقطة.

وتختتم الجولة اليوم بمباراتين، ويلتقي شباب الأهلي مع الوصل، والوحدة مع خورفكان.