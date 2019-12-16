جماهير «الزعيم».. وذكريات المونديال

المصدر: العين - طلحة عبدالله

في الذكرى السنوية للإبهار العيناوي في مونديال كأس العالم للأندية، الذي استضافته الإمارات العام الماضي، احتفل عدد من جماهير «الزعيم» في منصات التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة مستعيدة ذكريات المشاركة العيناوية، ووصول الفريق إلى وصافة العالم بجدارة في إنجاز غير مسبوق في منطقة الخليج، حيث لعب «الزعيم» المباراة النهائية أمام ريال مدريد، بعد أن قهر فرق ثلاث قارات، وأصبح اسمه «وسما» و«أيقونة» في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء العالمية.

وتداول عدد من جماهير العين صور ومقاطع فيديو وثقت تلك الأيام التي لا تنسى في تاريخ كرة القدم الإماراتية، ورددت «لا زعيم إلا الزعيم»، مؤكدة قدرة العين على الوصول مستقبلاً للمشاركة في مونديال الأندية وتحقيق إنجاز جديد..