لاعبو حتا في مقدمة التعاقدات

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

يأتي نادي حتا في مقدمة أندية دوري الخليج العربي، التي أمدت أندية الدرجة الأولى ودوري الهواة باللاعبين التي انتهت عقودهم مع الإعصار، ولم تجد إدارة النادي إلا قرار الاستغناء عنهم وترك حرية اختيار التعاقد للأندية التي ترغب في انتقالهم إلى صفوفها، كما أن مجلس إدارة النادي والجهاز الفني لفريق حتا، قد وافقا على إعارة أكثر من لاعب لأندية الهواة وفقاً لاتفاقية تمت تفاصيلها بين النادي والعديد من الأندية الأخرى.

على جانب آخر، يأتي نادي البطائح في مقدمة الأندية التي تعاقدت مع عدد كبير من لاعبي دوري الخليج العربي، ثم يأتي الحمرية في المرتبة الثانية من حيث كم التعاقدات، وهو الأمر الذي يؤكد جدية الناديين في الصعود خلال الموسم الحالي إلى دوري الخليج العربي حيث اللعب مع الكبار.