كرونوسلاف: لم نخسر بسبب غياب نيغريدو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفض كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر ربط خسارة المباراة اليوم امام الشارقة بغياب مهاجمه الاسباني الفارو نيغريدو وقال : انظروا احصائيات المباراة، استحوذنا على الكرة بنسبة 72%، سددنا 21 مرة على المرمى، و اوجدنا فرص عديدة، هذه أحكام كرة القدم.



واضاف: لم تكن طريقة لعب الشارقة مفاجاة لنا توقعنا إغلاق المساحات واللعب بانضباط تكتيكي وكنا نعلم انهم سيستغلون الاخطاء.

وتابع : في كرة القدم ليس من يقدم مثل هذا الاداء يحقق الفوز، سنأخذ الوقت الكافي لتحليل احداث المباراة، اعتقد اننا على الطريق الصحيح ويجب أن نستمر على ذلك.