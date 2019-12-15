كرونوسلاف: لم نخسر بسبب غياب نيغريدو

المصدر:
  • دبي - البيان الرياضي
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رفض كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر ربط خسارة المباراة اليوم امام الشارقة بغياب مهاجمه الاسباني الفارو نيغريدو وقال : انظروا احصائيات المباراة، استحوذنا على الكرة بنسبة 72%، سددنا 21 مرة على المرمى،  و اوجدنا فرص عديدة، هذه أحكام كرة القدم.


واضاف: لم تكن طريقة لعب الشارقة مفاجاة لنا توقعنا إغلاق المساحات واللعب بانضباط تكتيكي وكنا نعلم انهم سيستغلون الاخطاء.

وتابع :  في كرة القدم ليس  من يقدم مثل هذا الاداء يحقق الفوز، سنأخذ الوقت الكافي  لتحليل احداث المباراة، اعتقد اننا على الطريق  الصحيح ويجب أن نستمر على ذلك.

 

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