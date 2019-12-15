"الانتقالية" تكلف لجنة المنتخبات دراسة ملف مدرب المنتخب

المصدر: وام

ناقشت اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم في أول اجتماع اليوم رؤية ورسالة اتحاد الكرة التي تهدف إلى تحقيق بطولات عالمية، وتميز مؤسسي، ومكانة دولية مرموقة وتهيئة البيئة المناسبة لكرة القدم التي تساعد على تحقيق الإنجازات من خلال استثمار المواهب الصاعدة وتطبيق معايير الاحتراف العالمية.

ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد بدبي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بحضور عبدالله ناصر الجنيبي ، وحميد أحمد الطاير ، وغانم مبارك الهاجري، وخلفان بالهول ، وهشام الزرعوني، وأمل بوشلاخ ، وأحمد يوسف بن درويش، وعيسى مير، وعلي حمد البدواوي، وعائشة الطنيجي ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم النمر الأمن العام المساعد للشؤون الفنية.

واطلعت اللجنة على قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 2 لسنة 2019 التي عقدت أمس في فندق انتركونتيننتال دبي، حيث تم اعتماد تسمية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيساً للجنة الانتقالية وعبدالله ناصر الجنيبي نائباً للرئيس.

واستعرضت اللجنة ملخصا للنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، ومهام اللجنة الانتقالية التي ستقوم بتسيير أعمال الاتحاد لمدة 90 يوما بما يخدم مصلحة الكرة الإماراتية التي تنتظرها الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشاركة منتخباتنا الوطنية في الاستحقاقات القادمة.

وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجان الدائمة لاتحاد الكرة مع تكليف رئيس كل لجنة بالتنسيق مع الأمين العام في اختيار أعضاء اللجنة ورفعها للجنة الانتقالية للاعتماد، حيث تمت تسمية غانم الهاجري رئيسا للجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعلي حمد البدواوي رئيسا للجنة الحكام، وحميد الطاير رئيسا للجنة المسابقات، وعائشة الطنيجي رئيسة للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وهشام الزرعوني للجنة المالية، وأمل بو شلاخ رئيسة للجنة الاتصال والشؤون المجتمعية، وأحمد يوسف بن درويش رئيسا للجنة تطوير أندية الهواة، وخلفان بالهول رئيسا للجنة الاستثمار.

واستعرض الاجتماع أسماء ممثلي الاتحاد في اللجان القارية والإقليمية، حيث أوصى بوضع خطة لزيادة عدد ممثلي الاتحاد في المحافل والاتحادات الدولية وضرورة تفعيل التواصل مع الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية.. كما قررت اللجنة الانتقالية تكليف لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بدراسة ملف مدرب المنتخب الوطني الأول ورفع مقترح بالأسماء المرشحة خلال أسبوع.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية خلال مؤتمر صحفي بالشكر للجمعية العمومية على الثقة الغالية لاختيار أعضاء اللجنة الانتقالية من أجل تحمل المسؤولية للمرحل المقبلة، مؤكدا حرص اللجنة على العمل المخلص والدؤوب من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشارع الرياضي.

كما تقدم رئيس اللجنة الانتقالية بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما بذله من جهد مقدر في المرحلة السابقة، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة شعارها العمل الجماعي والإخلاص والشفافية وتعاون كافة الأطراف سواء الأندية أو وسائل الإعلام أوالجماهير، مؤكدا ضرورة وجود خطة طويلة المدى من أجل الاستدامة، خاصة في ظل وجود أساس قوي ومتين لتطوير الكرة.