العنبري: النصر تفوق في الاستحواذ وكان الطرف الافضل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري ان النصر تفوق في الاستحواذ وكان الطرف الافضل في المباراة اليوم وغياب نيغريدو أثر بشكل واضح على ادائه الهجومي، لافتا الى ان الشارقة لعب بذكاء دفاعياً ونجح في ترجمة الفرص التي حصل اليها إلى3 أهداف.

ومؤكدا ان تصريحاته قبل المباراة لم تكن تخديرا للنصر، هو فعلا أفضل فرق الدوري في الفترة الأخيرة.

وحول ترشيحه لتدريب المنتخب الوطني، قال العنبري: اثق في اللجنة الانتقالية للاتحاد لاختيار المدرب المناسب، لا أحد يستطيع رفض هذه المهمة ولكنني مازلت في بداية الطريق ، منتخبنا جيد ويحتاج إلى الثقة.