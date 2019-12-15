التشكيل الرسمي للجان اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

أعلن محمد بن هزام الظاهري امين عام اتحاد الكرة عن تكليفات اللجنة الانتقالية التي يتولاها الشيخ راشد بن حميد النعيمي وتكليف عبدالله ناصر الجنيبي بتولي مهمة نائب رئيس اللجنة.

وتكليف رؤساء اللجان حيث تم تكليف غانم الهاجري برئاسة لجنة المنتخبات وتضم علي حمد وعيسى مير، وتكليف علي حمد برئاسة لجنة الحكام، وعائشة الطنيجي برئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وهشام الزرعوني برئاسة اللجنة المالية، وامل بوشلاخ برئاسة لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية واحمد بن درويش لرئاسة لجنة تطوير اندية الهواة وخلفان بالهول لرئاسة لجنة التسويق والاستثمار