مجيد بوقرة: لا نستحق الخسارة وجيبور غير محظوظ

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الجزائري مجيد بوقرة إن فريقه لا يستحق الخسارة عطفاً على الأداء والفرص التي أتيحت، كما وصف أهدار رأس الحربة الصريح وليام جيبور للعديد من الفرص والتي كانت كفيلة بتحقيق التعادل اول فوز، في حال استغلالها، لكنه لاعب غير محظوظ، والفريق لم يمتلك إلا مهاجم واحد خلال المباراة في ظل الإصابات، وبطبيعة الحال سيتحدث مع جيبور على أسباب اهدار الفرص، وسيكون في نطاق عائلي.

وأوضح بوقرة بأنه لا يشعر بالخطر مع استقرار الفريق في الترتيب قبل الأخير ب 6 نقاط، وراجعاً ذلك بثقته في اللاعبين، وانه يمتلك الأدوات، لكن المشكلة الحقيقة تكمن في ضعف تسجيل الأهداف، وان الفجيرة يطمح في البقاء، وقادر على تحقيق الانتصارات.

وأضاف بأن الدوري مازال طويلاً، وسيتحدث مع الإدارة عن الأمور المتعلقة بالفريق، وإمكانية عودته، لتحقيق الفوز ومغادرة مركزه المتأخر.

واعترض بوقرة على قرارات التحكيم خلال المباراة، راجعاً ذلك بأن فريقه يستحق ركلة جزاء، وأنه لا يلوم اللاعبين خصوصا مع الأداء الجيد في الشوط الثاني.