كايرز: لم نحتفل بالفوز بسبب الأداء الغير مرضي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بإن فريقه لم يحتفل بالفوز في غرفة الملابس، وذلك بسبب الأداء الغير مرض، وعلينا جميعاً ان نراجع أنفسنا بما فيه الجهاز الفني، حتى لا يتكرر ما حدث أمام الفجيرة، ومشيراً إلى أن الفترة كافية لعلاج السلبيات، قبل مواجهة الوصل في الجولة المقبلة.

وأضاف: بالرغم من عدم رضائي عن الأداء إلا انني سعيد بالإصرار على تحقيق الفوز، وانتزاع النقاط الثلاث، ومشيراً إلى إنه من الصعب الحديث عن النقاط السلبية مباشرة عقب المباراة، لكن يستطيع القول بأن اللاعبين يشعرون بالإرهاق بسبب ضغط المباريات، بالأضافة إلى ضعف اتخاذ القرارات السلمية، ولذلك سنركز على الأرتقاء بالمستوى البدني، حتى يعود الفريق مجدداً إلى مستواه المعهود وتقديم كرة قدم جميلة.

وعن تواضع مستوى عموري بعد الصحوة التي شهدها خلال الجولتين الماضيتين، قال علينا عدم وضعه في نطاق الضغط، ويجب ان نتذكر انه غاب عن المباريات لمدة عام كامل، وهذه فترة غير قصيرة، وبالمنطق سيكون أدائه متذبذب في البداية، وهذا امر طبيعي بعد ، ولا شك أن وجوده مهم للغاية وبالتوازي مع خلفان مبارك وعلي مبخوت، ودائماً يتخذ قرارات حاسمة، وهو من نوعية متميزة وقد دربت سابقاً نوعيات مشابهة لعموري في إياكس أمستردام وسبورتنج لشبونة، وانا متأكد انه سيعود إلى مستواه الطبيعي في القريب العاجل.

وأوضح ان علي مبخوت بالرغم من تسجيله هدفين خلال الدوري، إلا انه من نوعية المهاجمين القادرين على التسجيل وبغزارة خلال مباراة واحدة.