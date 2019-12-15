الشارقة يهزم النصر بثلاثية ويعزز صدارته للدوري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حقق الشارقة فوزا ثمينا على حساب النصر بـثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم مساء اليوم، ليعزز بذلك صدارته بـ23 نقطة ويوقع على الخسارة الأولى للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، وتجمد رصيد العميد عند النقطة 14 في المركز .

جاءت المباراة سريعة وخاصة من جانب النصر الذي تفوق في صناعة الفرص خلال ربع ساعة الأولى لكنه افتقد على اللمسة الأخيرة بسبب غياب مهاجمه الاسباني ألفارو نيغريدو للإصابة ، و رد الشارقة على المحاولات النصر بهز شباكه برأسية مهاجمه ريكاردو غوميز إثر ركلة حرة لعبها ماركوس ميلوني بإتقان ( ق20).

ونزل النصر بثقله إلى الهجوم بحثا عن إدراك التعادل ونجح في إيجاد بعض الفرص لكن الشارقة رد بهجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة على إثرها إلى ريان مينديز الذي حولها إلى هدف ثان بمساعدة محمود خميس مدافع النصر(ق 39) وقبل صافرة نهاية الشوط الأول تمكن براندلي كواس من تقليل الفارق للعميد(ق46).

وضغط الشارقة بداية الشوط الثاني بسلسلة من الهجمات وكان قريبا من التسجيل أكثر من مرة، في المقابل جاءت أبرز فرصة للنصر من أقدام جاسم يعقوب الذي سدد فوق المرمى بقليل (ق57)، وواصل العميد محاولاته بحثا عن التعادل وأضاع العديد من الفرص قبل أن يتمكن الشارقة من تعزيز تقدمه بواسطة رافائيل دوسانتوس في الوقت بدل الضائع للمباراة.