"شكراً محمد بن زايد" في استاد راشد بن سعيد

المصدر: عجمان - ياسر قاسم



تزين استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان بعبارة "شكراً محمد بن زايد" تقديراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك قبل انطلاقة المباراة التي جمعت عجمان بضيفه العين ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، واكتست اللوحات المضيئة حول الملعب بهذه العبارة الغالية، كما احتفى لاعبي الفريقين وحكام المباراة بهذا التقدير حيث ارتدوا قمصان موحدة تحمل صورة سموه وعبارة "شكراً محمد بن زايد"، وتجاوب الجمهور الحاضر للمباراة مع المبادرة بالتصفيق لحظة دخول الفريقين والحكام للملعب.