الظفرة واتحاد كلباء يقبلان بنقطة التعادل

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

تعادل الظفرة وإتحاد كلباء 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، بعد مباراة قوية من الطرفين تميزت بالندية والإثارة، تقدم فيها الظفرة صاحب الأرض بهدف مبكر حمل توقيع البرازيلي جواو بيدرو ق 13، وإدرك التعادل للفريق الضيف هدافه مالابا في الدقيقة 42، ليرفع الظفرة رصيده إلى 11 نقطة و كلباء إلى 10 نقاط.

وخلال المباراة وضحت رغبة كل فريق منذ البداية في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث عبر أداء مفتوح وهجوم مكثف هدد مرمى الفريقين، لكن صاحب الأرض كان الأسرع في الوصول إلى الشباك عند الدقيقة 13 بضربة رأسية من البرازيلي جواو بيدرو، وأستفز الهدف قوة الضيوف الهجومية بقيادة ياسين البخيت الذي شكل خطورة على الجبهة اليمنى للظفرة وقاد عددا من الهجمات التي هددت مرمى خالد الساني والذي نجح في التصدي لعدد من الكرات، حتى تمكن إتحاد كلباء من تعديل النتيجة قبل 3 دقائق من نهاية الحصة الأولى بهدف بديع عن طريق مهاجمه بينيل ملابا الذي أستقبل الكرة داخل الصندوق ودار حول نفسه ووضع الكرة في سقف المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان بذات النهج الهجومي خاصة كلباء الذي أجبر في بعض الأوقات مضيفه على التراجع إلى المنطقة الدفاعية وسط حماس كبير من الفريقين وندية واضحة في أرضية الملعب وهتافات في المدرجات.

ولاحت أكثر من فرصة للفريقين لكن تألق فيها حارسا المرمى خاصة تسديدة جوجاك نجم كلباء القوية والتي أبعدها خالد السناني ببراعة، وتهدية أخرى من ديجو جاردل لاعب الظفرة ابعدها جمال السراح إلى ضربة ركنية، ومع تقدم دقائق اللعب ضاعف كل فريق هجماته بحثا عن هدف التقدم الثاني دون جدوى حتى أعلن قاضي الجولة عادل النقبي عن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي الذي كان منصفا للفريقين.