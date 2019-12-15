الجزيرة يتخطى الفجيرة بصعوبة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

حقق الجزيرة فوزاً صعباً على الفجيرة 1/0، الليلة على ستاد محمد بن زايد في الجولة9 للدوري، وجاء هدف المباراة الوحيد بأقدام مدافع الجزيرة محمد فوزي، ورفع "فخر أبوظبي رصيده إلى 17 نقطة، محافظاً على ترتيبه الرابع، على الوجه الأخر تجمد رصيد "الذئاب" عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.

ومع انطلاقة المباراة فرض صاحب الأرض سيطرته على مجريات اللعب، في مقابل تحفز دفاعي من جانب الضيوف، حتى استطاع مدافع الجزيرة محمد فوزي تسجيل هدف التقدم ق27، وخلال الشوط الأول لعب الفجيرة على الهجمات المرتدة، وكان قريباً من التعادل عن طريق وليام جيبور، لكن تصدى لها المدافع سالم راشد ق19.

وخلال الشوط الثاني تحسن الفجيرة نسبياً من حيث بناء هجمات في عمق ملعب صاحب الأرض، مستغلاً التراجع البدني للخصم، وحصل وليام جيبور على عدة فرص، كانت كفيلة بتسجيل هدفين على الأقل، لكنها لم تستغل.