العين يسترد نغمة الفوز في عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم



استعاد العين نغمة الفوز بعد غياب 3 جولات على التوالي، عندما نجح في قلب تأخره لانتصار غالٍ على مضيفه عجمان مساء الأحد بنتيجة 4-1 بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، ليرفع العين رصيده إلى 18 نقطة وبقي عجمان في 8 نقاط، تقدم عجمان بهدف مبكر "ق 3" سجله بالخطأ مدافع العين إسماعيل أحمد في مرماه من عكسية فاندر فييرا، وانتظر العين الدقيقة 28 لتعديل النتيجة عبر عبد الرحمن مزيان،

وعززه المدافع مهند العنزي بهدف التقدم "ق 43" لينهي العين الشوط الأول لصالحه 2-1، وفي الوقت الذي اجتهد فيه عجمان لتعديل النتيجة، وسع العين النتيجة إلى 3-1 عبر كايو "ق 55" ثم اختتم البديل جمال معروف النتيجة بهدف رابع للعين "ق 93"، وضاعت فرص عديدة للعين نجح في انقاذها مدافع عجمان حسن زهران والحارس علي الحوسني على مدار الشوطين.