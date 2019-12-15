«السماوي» و«الإعصار».. فك الارتباط

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى - دبي-علي الظاهري

يستقبل بني ياس «السماوي» على ملعبه بالشامخة عند الثامنة والنصف مساء اليوم ضيفه حتا «الإعصار» ضمن جولات الأسبوع التاسع من دوري الخليج العربي في مواجهة فك الارتباط والتي يدخلها الفريقان بدافع كبير لتحقيق الفوز حيث يمتلك كل فريق 8 نقاط مع أفضلية صاحب الأرض في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز العاشر والضيوف في الترتيب الثاني عشر بفارق الأهداف، مع أفضلية أخرى للسماوي الذي يدخل اللقاء بمعنويات عالية عقب المستوى المتميز الذي قدمه في الجولة الماضية أمام الشارقة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بينما يعاني حتا من جراح الخسارة التي تعرض لها أمام ضيفه الجزيرة بهدفين دون رد.

وقال المدرب الألماني إن فريقه كان يستحق ترتيباً أفضل في جدول الترتيب لكن التحكيم و«تقنية الفيديو» أضاعا عليه 9 نقاط، ذاكراً أنه ليست لديه مشكلة مع قضاة الملاعب ولا يرغب في الحديث عنهم لكن المؤكد أن فريقه كان سيكون في وضع أفضل لولا قرارات قضاة الملاعب.

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن فريقه تعلم من لحن «الرباعية»، في إشارة إلى خسارة فريقه أمام بني ياس في كأس الخليج العربي، و يتطلع إلى ظهور مختلف يعكس الصورة الحقيقة لـ «الإعصار» والعودة بنقاط الفوز الثلاث، مشيراً إلى أن المباراة صعبة للغاية .