الظفرة وكلباء.. لقاء التكافؤ

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى - كلباء - محمد فضل

يلتقي الظفرة واتحاد كلباء على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان عند السادسة مساء اليوم لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، في مباراة القوة المتكافئة والتي يخوضها الفريقان بمعنويات عالية بعد أن نجحا في كسب النقاط الثلاث خلال الجولة الماضية، عندما فاز فارس الظفرة على مضيفه خورفكان 2-0 ليعود إلى الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، بينما حقق اتحاد كلباء فوزاً كبيراً على منافس قوي مثل عجمان 6-2 ليصل إلى 9 نقاط في المركز التاسع، الشئ الذي يزيد دافع كل فريق لمواصلة الانتصارات والوصول إلى منطقة الأمان.

وبمعنويات الفوز العريض على البرتقالي 6 - 2، أكمل لاعبو كلباء جاهزيتهم المطلقة لمواجهة الظفرة في الغربية ويدخُل المدرب الاورغوياني خُورخيِ داسيلفا مدرب كلباء المباراة مستعيداً خدمات هداف الفريق التوغولي بينال ملابا.

ووصف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة لقاء اليوم بالصعب، ذاكراً أن اتحاد كلباء فريق قوي وبه عناصر متميزة، وأنه يهاجم منافسيه من كل الجبهات، مؤكداً أنه يرى أن كلباء واحد من الفرق التي تتمتع بإمكانات فنية عالية.

من جانبه أكد الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء بأنه وضع الخُطة المُناسبة التي تساعد النمور في العودة من المنطقة الغربية بالنتيجة الإيجابية المنتظرة من قبل جمهور الفريق الذي يرافقنا اليوم إلى ملعب الظفرة.