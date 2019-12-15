الجزيرة والفجيرة.. تحدٍ كبير

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن - الفجيرة - محمد فضل

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة نظيره الفجيرة اليوم 6 مساءً، على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة 9 لدوري الخليج العربي. والمباراة بمثابة تحدٍ كبير من أجل «خطف» النقاط الثلاث،. ويستقر الجزيرة في المركز الرابع برصيد «14» نقطة ، بينما يعاني الفجيرة ويأتي في المركز قبل الأخير، برصيد «6» نقاط، وعليه تصحيح مساره والخروج من معقل «فخر أبوظبي» بنتيجة إيجابية، ترفع من روحه المعنوية.

مرحلة جيدة

وقال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن فريقه يمر بمرحلة جيدة، والأهم الحفاظ على نفس المستوى وتحقيق أفضل النتائج. وأضاف كايزر: الفجيرة لديه لاعبون مميزون في صناعة اللعب، والفريق بشكل عام قوي بدنياً لذلك يتوقع مباراة تتسم بالاندفاع البدني.

صعوبة

بدوره أقر الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة بصعوبة مباراة الجزيرة والتي تأتي في برمجة مضغوطة، وبعد مرور 72 ساعة على مباراة الفريق التي خسرها أمام الوصل بنتيجة 2-3، مشيراً إلى أن ضغط المباريات تتضرر منه كافة الفرق ، ونوه بوقرة إلى أن شخصية الفريق يجب أن تكون حاضرة في مباراة اليوم.