النصر والشارقة.. قمّـة المتعة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، الشارقة - عز الدين جاد الله

يسيطر هدفان رئيسيان على 5 مباريات تعلن عن انطلاقة الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، حيث التأكيد على ما تحقق في الجولة الماضية، هدف عدد من الفرق، بينما أخرى تسعى إلى تعويض ما فاتها في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وترسم مواجهة النصر المنتفض في الجولات الأخيرة، وضيفه الشارقة حامل اللقب، متصدر الترتيب الحالي، ملامح قمة مباريات اليوم، وإحدى قمتين في الجولة التاسعة التي تنتظر مواجهة قوية غداً بين شباب الأهلي وضيفه الوصل.

ويسعى النصر لتأكيد أنه عاد إلى الطريق الصحيح، خاصة بعد مباراته المثيرة أمام العين على ملعب الأخير في الجولة الماضية عندما تمكن من إدراك التعادل مع مضيفه الذي تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول، بينما يسعى الشارقة إلى تعويض خسارته لنقطتين ثمينتين بعد تعادله على أرضه أمام بني ياس الذي يحاول هو الآخر التأكيد على أن تعادله مع المتصدر لم يكن صدفة ويسعى بالتالي إلى خطف نقاط الفوز أمام ضيفه حتا، الذي قدم مباراة كبيرة أمام الجزيرة في الجولة الثامنة، لكنه فشل في الخروج ولو بنقطة التعادل.

بينما تبقى مهمة الجزيرة نفسه صعبة وهو يستضيف الفجيرة الساعي إلى العودة إلى الانتصارات، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الوصل 2 - 3 بعد مباراة قوية، بينما يواجه عجمان أحد أصعب الامتحانات وهو يستضيف العين الراغب في الفوز وحصد النقاط، خاصة بعد أن فقد نقاطاً ثمينة أمام النصر، في الوقت الذي يبحث فيه البرتقالي نفسه عن الفوز واستعادة التوازن بعد الخسارة الكبيرة أمام أتحاد كلباء 2 - 6 في الجولة الماضية، بينما يسعى اتحاد كلباء ومضيفه الظفرة للنقاط الثلاث بعد فوز الأول على عجمان والثاني خارج ملعبه على خورفكان 2 - 0.

ورغم أنها لا تحظى بالأضواء التي ستحيط بمباراة قمة اليوم الأول من الجولة بين النصر والشارقة، إلا أن المستوى المتميز والأداء الهجومي للظفرة واتحاد كلباء، يرشح المواجهة لأن تكون واحدة من أجمل المباريات في دوري الخليج العربي حتى الآن.

وغداً تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي الوصيف وضيفه الوصل، في مباراة ينتظر أن تأتي مثيرة من واقع التنافسية العالية بين الفريقين إلى جانب المستوى القوي لهما خاصة في الناحية الهجومية، بينما يسعى الوحدة إلى تعميق جراح خورفكان صاحب المركز الأخير.

يستضيف النصر نظيره الشارقة عند الساعة 20:30 من مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، في لقاء قمة بنكهة الزمن الجميل، وتعدّ المباراة مهمة للفريقين في سباق المنافسة على اللقب، حيث يحتل الشارقة الصدارة بـ20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن العميد صاحب المركز الخامس.

لا يملك النصر بديلاً عن الفوز لتشديد الملاحقة على فرق المقدمة، فيما سيحاول الشارقة بطل الموسم الماضي التخلّص مبكراً من أحد منافسيه وتعميق الفارق بينهم إلى 9 نقاط.

وبغض النظر عن قيمة الرهان على مستوى جدول الترتيب، فإن المباراة تعدّ اختباراً حقيقياً للنصر لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، حيث لم يخسر الفريق في 8 مباريات متتالية ومنها 5 في مسابقة الدوري، ومن جهته يسعى الشارقة لتجاوز عثرة الجولة الماضية التي تعادل فيها على أرضه مع بني ياس 0-0، وكذلك إظهار قوته حتى في غياب أبرز نجومه البرازيلي ايغور كورنادو بسبب الإيقاف.

وتشهد تشكيلة العميد عودة الظهير الأيمن سعيد سويدان أبرز المتغيّبين في المباراة الماضية أمام العين .

ثناء

وقلّل الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر من تأثير غياب ايغور كورنادو عن الشارقة، لامتلاك الفريق العديد من العناصر وأنه لا يقف على أي لاعب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العروض المتميزة التي يقدمها الشارقة منذ الموسم الماضي، تؤكد أن هناك عملاً كبيراً يقوم به المدرب عبدالعزيز العنبري عادّا أنه ليس من السهل الحفاظ على مستوى الفريق البطل موسمين متتاليين ولكن الشارقة نجح في ذلك بفضل حنكة مدربه وتألق لاعبيـه.

بدوره قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة: ثقتي كبيرة بقدرة اللاعبين على تعويض غياب المحترف البرازيلي ايغور، مشيراً إلى أن «ايغور» لاعب مهم بالفريق والدوري وهناك عدد من الغيابات المهمة الأخرى مثل المدافع شاهين عبدالرحمن المصاب، إلا أن الشارقة قادر على تقديم مردود طيب.

طريقة اللعب

وأضاف: لدي خياران لتعويض إيغور وطريقة اللعب هي التي ستحسم اختيار بديله، مشيراً إلى أن غياب لاعبين مؤثرين في صفوفنا يشكل تحدياً لنا جميعاً ويجب علينا التعامل مع الأمر فقد نواجه نفس الظروف مستقبلاً.

وتابع: نتطلع إلى تقديم مستوى أفضل من لقاء السماوي، مشيراً إلى أن النصر يقدم مستويات طيبة ومن أفضل فرق الدوري في آخر سبع مباريات، واللقاء من أصعب المواجهات .

مباريات اليوم

الجزيرة - الفجيرة 18.00

عجمان - العين 18.00

الظفرة - اتحاد كلباء 18.00

بني ياس - حتا 20.30

النصر - الشارقة 20.30

مباريات غدٍ

الوحدة - خورفكان 18.00

شباب الأهلي - الوصل 20.30