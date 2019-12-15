جمال معروف: علينا مضاعفة الجهود والتركيز

المصدر: العين - البيان الرياضي

شدد جمال معروف، مهاجم العين، على أهمية وضرورة الفوز في مباراة الليلة أمام عجمان، ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، مؤكداً أن رغبتهم كبيرة في العودة بالنقاط الثلاث.

وقال: ينبغي علينا مضاعفة الجهود والقتال والتركيز في ملعب المباراة لإظهار أفضل ما لدينا مع كامل الاحترام لعجمان المتميز والطامح لتحقيق الفوز هو الآخر، وهدفنا هو تعويض نتيجة التعادل أمام النصر بالجولة السابقة، الأمر الذي كلفنا نقطتين ثمينتين، وجميع اللاعبين يدركون أن الدفاع عن شعار العين مسؤولية كبيرة ويدركون أنهم مطالبون بمضاعفة الجهود وتحقيق الانتصارات في جميع المباريات، ونعرف أن مباراة الليلة لن تكون سهلة ولكننا راغبون في الفوز.

