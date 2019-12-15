حمد خالد: لاعبو «البرتقالي» مصرون على علاج الأخطاء

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

أكد الحارس الاحتياطي في فريق عجمان حمد خالد، انه وزملاءه غير راضين بالنتائج التي حدثت في آخر 4 جولات، وجميع اللاعبين يشعرون بمسؤولية ما حدث ولديهم الإصرار لمعالجة ذلك وتقديم أفضل مستوى من مباراة اليوم التي تعتبر بكل المقاييس تحدياً كبيراً، وقال إن زميله علي الحوسني سوف يعود أقوى مما كان ولن يتأثر بأية نتيجة حدثت.

وقال خالد، إن ظروف كل مباراة تختلف عن الأخرى، وما حدث في مباراة اتحاد كلباء كان حالة غير مسبوقة على الفريق، وليست هي مقياسا لقدرات لاعبي «البرتقالي» ولا حتى نتائج الفريق معتبراً أن ما حدث في مباراة الجولة الثامنة استثناءً ومن الصعب تكراره مرة أخرى وسيكون درساً قاسياً لجميع اللاعبين.