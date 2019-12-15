محمد الشحي: غياب «إيغور» تحدٍّ لجميع اللاعبين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أبدى محمد الشحي لاعب خط الوسط بنادي الشارقة انزعاجه من غياب زميله المحترف البرازيلي إيغور عن لقاء النصر للإيقاف، مشيراً إلى أن «إيغور» لاعب مهم ومؤثر بالفريق وغيابه يمثل تحدياً لجميع اللاعبين حيث إن وجوده يشكل إضافة حقيقية للشارقة لكن لدى بقية اللاعبين الرغبة في العودة بنتيجة إيجابية، وتقديم مردود جيد.

وقال: المنافسة بين اللاعبين كبيرة للمشاركة في التشكيلة وإيغور لم يغب منذ قدومه ودائماً يقدم الإضافة ، مشدداً على ضرورة محو الصورة التي ظهر بها الفريق في لقاء بني ياس الماضي والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وأضاف: النصر من أفضل فرق الدوري، مشيراً إلى أن المهمة لن تكون سهلة على كلا الفريقين، كما أنها تقام خارج ملعب الشارقة ما يضاعف من التحدي أمام اللاعبين.

