حبيب الفردان: بصمة كرونو واضحة في الفريق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصف حبيب الفردان لاعب النصر مواجهة الشارقة بالصعبة، مؤكداً أن الروح القتالية من الأمور المهمة في كرة القدم ولكنها لا تكفي لصناعة الانتصارات وهو ما يؤكد أن الجانب الفني كان له دور بارز في النقلة النوعية التي حققها النصر على مستوى النتائج وأن بصمة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش «كرونو» واضحة في أداء الفريق.

وقال: يمكن أن تلعب بروح ولكن في غياب الفكر الفني لن تحقق أي شيء، وهذا ما صنعه المدرب «كرونو» معنا، حيث استطاع إيجاد الحلول المناسبة لتصحيح أداء الفريق، ونتطلع إلى أن نستمر على ذلك في المرحلة المقبلة. وقال: لا يختلف اثنان حول صعوبة المباراة ضد المتصدر وهو الفريق الأكثر استقراراً على مدار موسمين، وفريقنا متطور أيضاً وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية .