نجم المريخ يقترب من اتحاد كلباء

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

اقترب محمد عبدالرحمن مهاجم فريق الكرة بنادي المريخ من التعاقد مع فريق اتحاد كلباء، وترددت أنباء عن توصل الطرفين لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب لصفوف كلباء مقابل 300 ألف دولار في صفقة انتقال حر مدة عام، وكان اللاعب أكد رفضه اللعب للأندية السودانية في المرحلة المقبلة من مسيرته، مشدداً أن وجهته ستكون اللعب خارج السودان، واحتلت أنباء انتقال اللاعب صدارة المواقع الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي في السودان.

وتسبب رفض محمد عبدالرحمن تجديد التعاقد مع المريخ في إثارة غضب جماهيره وخاصة بعد دخول الهلال طرفاً في التفاوض مع اللاعب.