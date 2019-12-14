الإصابة تحرم الوصل من سواريز وخميس إسماعيل أمام شباب الأهلي

المصدر: دبي- علي شدهان



حرمت الإصابة، فريق الوصل الأول لكرة القدم من جهود لاعبيه سواريز وخميس اسماعيل في مباراته المرتقبة الاثنين امام مضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.

ويغيب سواريز منذ عدة مباريات عن تشكيلة الفهود نتيجة إصابته في منطقة حساسة حسب وصف الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، واصفاً المباراة أمام شباب الاهلي بالصعبة، متمنيا أن يوفق فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية.

وافصح ريجيكامب عن أنه وفريقه ما زالوا يتذكرون الخسارة الثقيلة أمام شباب الاهلي في ربع نهائي بطولة كأس الخليج العربي، مطالباً لاعبيه بضرورة التركيز طوال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي.