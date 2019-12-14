عمومية الكرة تختار راشد النعيمي لرئاسة اللجنة الانتقالية

المصدر: دبي- العوضي النمر

اختارت الجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد الكرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس بلدية عجمان رئيس نادي عجمان لتولي رئاسة اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة لمدة 90 يوماً، والأعضاء عبد الله ناصر وحميد الطاير وغانم الهاجري وخلفان بالهول وهشام الزرعوني واحمد درويش وعلي حمد البدواوي وعيسى مير وأمل بوشلاخ وعائشة الطنيجي.، وسوف تعقد اللجنة المؤقتة أول اجتماع لها خلال الأسبوع الحالي لتوزيع الحقائب الإدارية وتحديد خطة العمل للمرحلة المقبل .



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جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية التي عقدت مساء اليوم في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي دبي، بحضور ممثلي 31 نادياً هم اجمالي عدد الأندية التي يحق لها حضور العمومية، وبعد مراسم تأكيد عدد الحضور واكتمال النصاب القانوني، قام محمد بن هزام الأمين العام بعرض جدول الأعمال والاعلان عن اختيار إبراهيم عبد الملك ممثل نادي شباب الأهلي لتراس الاجتماع بصفته أكبر الأعضاء سناً وفق المادة 151 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

8 مستقيلين

وقام الأمين العام لاتحاد الكرة باستعراض الاستقالات المقدمة من المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد و7 من الأعضاء وهم سعيد الطنيجي وخليفة الجرمن ومحمد اليماحي ومحمد الهاجري ومسلم الكثيري وحسن عبد الوهاب وراشد الزعابي، وتم قبول الاستقالات وتوجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المستقيلين على جهودهم خلال فترة عملهم التي امتدت لثلاثة سنوات ونصف.



كلمة رئيس العمومية

وقام إبراهيم عبد الملك بإلقاء كلمة وجه خلالها الشكر الي قادة الدولة على جهودهم في دعم الرياضة والرياضيين بما يساهم في تطورها واحتلالها مراكز متقدمة، كما وجه الشكر الي مجلس الإدارة المستقيل برئاسة المهندس مروان بن غليطة وأعضاء المجلس متمنيا لهم التوفيق، كما وجه الشكر للجمعية العمومية على ثقة اختياره لرئاسة العمومية ومازح الحضور بقوله انا اصغركم سناً وليس أكبركم، متمني لكرة الإمارات التقديم والتطور خلال الفترة المقبلة.



جلسة مغلقة

وبعد ذلك تم عقد الجلسة بشكل مغلق بعد خروج رجال الإعلام وتم اجراء نقاش بين الأندية ورئاسة اللجنة بما يخدم تطور العمل، حيث طالبت العمومية بان تكون فترة عمل اللجنة الانتقالية 90 يوماً فقط، على أن يتم الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بعد انتهاء الفترة القانونية للجنة المؤقتة، كما طلبت العمومية تغيب الصالح العام بما يخدم المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.