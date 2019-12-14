الإمارات يعرقل دبا وتعادل العروبة ومصفوت بالهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

حسم الإمارات مباراة القمة أمام مضيفه دبا الفجيرة ملحقاً به الهزيمة الأولى في الدوري بعد الفوز عليه بنتيجة 2-0 في خاتمة مباريات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى ليرفع الصقور رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الرابع.

وسجل ثنائية الإمارات كل من تومبي توبار وخليل نصيب (ق 23 ، 83 ) فيما تجمد رصيد دبا عند 10 نقاط في المركز الثاني خلف دبا الحصن المتصدر ب 14 نقطة.

وفي المباراة الثانية فرض مصفوت التعادل بهدفين على مضيفه العروبة في اللقاء الذي أقيم بملعب خليفة بن زايد بنادي العروبة واحرز ثنائية الفريق المضيف كل من تايلون نيكولاس وكوسوكو (ق 13 ،78 ) ولمصفوت الفرنسي فاتري ساخي وحمد علي(ق 58 ،75) .

وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة طرد حكم المباراة علي الزرعوني للاعب مصفوت حمد علي بعد دقيقة واحدة من نيله البطاقة الصفراء ليصعد مصفوت للمركز السابع والعروبة ثامناً برصيد 5 نقاط