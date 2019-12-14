أروابارينا: مواجهة الوصل ليست حياة أو موت

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، معرفته الجيدة بالوصل، قبل لقاء الفريقين بعد غدً، في ختام الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، بعدما سبق وألتقى الفريقين منذ أيام قليلة، وحقق شباب الأهلي الفوز بنتيجة 5-1 في دور الثمانية لكأس الخليج العربي.

وقال أروابارينا: "نعرف المنافس جيداً، ولكن مباريات الدوري تختلف عن لقاءات الكأس، وفي كل الأحوال، لابد من التركيز، وبأن نكون في كامل تركيزنا، لأننا سنواجه الوصل مجدداً، وخلال فارق زمني بسيط، والوصل لديه لاعبين جيدين، ويلاقينا بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية، وبالتالي لن تكون المواجهة سهلة للفريقين".

حول إمكانية خوض الوصل للقاء بطابع ثأري، بعد خسارتهم الثقيلة في الكأس منذ أيام قليلة، قال أروابارينا: "هذه مباراة كرة قدم وليست حياة أو موت، ولعب الفريقين مباراتين بين مواجهتيهما السابقة والمقبلة، والوصل قدم مباراة جيدة في الجولة الثامنة، ونتمنى مشاهدة كرة قدم حقيقية بين الفريقين لما لديهما من لاعبين مميزين، ومباريات الدوري لها قصة مختلفة عن الكأس، وهناك 11 لاعب أمام 11 لاعب داخل الملعب، والتفاصيل الصغيرة تفرق في مثل هذه المباريات".

وعن إمكانية اعتلاء قمة الترتيب على ضوء نتائج الجولة التاسعة، مع وجود فاصل نقطة واحدة مع الشارقة المتصدر، قال: "فاصل النقطة مع الشارقة، لا يعني سوى التركيز فقط على مبارياتنا، ولكن لا يمكن أن ننكر أن نتائج الآخرين يمكن أن تخدمنا، ونحن نتابعها، والجهاز الفني ولاعبي شباب الأهلي لهم نفس التفكير، وهو ضرورة التركيز على كل مباراة على حده".

بالنسبة لجاهزية لاعبي شباب الأهلي، قال: "اللاعبون مانع محمد ومحمد سبيل وماجد حسن، في مرحلة الاستشفاء، ومن أجل مواجهة توالي المباريات، نتابع جميع اللاعبين المصابين، ولدينا 48 ساعة قبل مباراتنا والوصل لمعرفة التشكيلة المناسبة لخوض المباراة".

وعن البطولة الآسيوية ووقوع شباب الأهلي مع الهلال السعودي بطل النسخة الأخيرة لدوري الأبطال، قال: "الهلال فريق كبير، ولديه لاعبين مميزين وأصحاب خبرات كبيرة، ولكني أنا غير قلق، وما يزال هناك أكثر من شهر على انطلاق البطولة القارية، والأمور تتغير مع الوقت، ولدينا مباريات كثيرة محلية قبل هذه البطولة، ولابد من التركيز عليها بشكل جيد، والتركيز على كيفية إنهاء هذه المرحلة لتعطينا دافع للدخول لشكل جيد في البطولة الآسيوية، والتي سنقوم خلالها بالتركيز في كل مباراة على حده، وأعتبر هذا هو أفضل الطرق لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة".