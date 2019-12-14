خيمينيز: لست نادماً على تدريب الوحدة في ظروفه الحالية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أنه غير نادم على قبول مهمة تدريب الوحدة وسط الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق الموسم الحالي، معرباً عن ثقته في قدرة الفريق على الخروج من كبوته الحالية وتحقيق الانتصار في مباراة خورفكان بعد غد الاثنين على استاد آل نهيان في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وقال المدرب الإسباني الذي تولى تدريب العنابي بعد الجولة الرابعة وعقب تعرضه للخسارة مع الفريق في آخر 3 مباريات:" لست نادماً على قبولي مهمة تدريب الوحدة، والندم في الحياة بالنسبة لي هو اتخاذ القرارات السيئة، وأنا أعلم تماماً القرار الذي اتخذته عندما وافقت على القدوم للنادي، وملتزم بهذا القرار ولا أشعر بالندم عليه، أتذكر أنه عندما حضرت كان الفريق في المركز العاشر، ربما تطورنا بعض الشيء وإن كان ليس بالشكل الكافي".

وعن مواجهة خورفكان بعد الهزيمة برباعية في آخر مباراتين أمام الجزيرة في كأس الخليج العربي وشباب الأهلي في الدوري أضاف:" خضنا مواجهات صعبة في الفترة الأخيرة، وقبل آخر مباراتين كنا قد تطورنا بشكل جيد وتقدمنا في جدول الترتيب ولكن بعد التعثر أمام شباب الأهلي أصبحنا مطالبين بتصحيح مسار الفريق والعودة لسكة الانتصارات".

وأشار خيمينيز إلى أن حمدان الكمالي عاد للتدريبات ومن الممكن إشراكه ولكن سيتخذ القرار يوم المباراة، فيما لا يزال إسماعيل مطر يخضع للعلاج، بينما هناك لاعبون يعانون من ضغط المباريات وفي مرحلة التعافي وسنرى التشكيلة الأنسب للمباراة، لافتاً إلى أهمية عودة ميليسي لخط الوسط كونه يملك الخبرة الكافية بعد أن ساهم غيابه في تراجع كبير للمستوى في المباراة الأخيرة.

وأكد مدرب الوحدة أنه يركز حالياً في العمل مع المجموعة المتواجدة من اللاعبين دون التفكير في الاستقطابات الجديدة التي يسعى النادي لإبرامها لتعزيز الصفوف في الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وقال:" أهتم بالعناصر الموجودة حالياً، بالطبع أتشاور مع إدارة النادي في إمكانية ضم عناصر جديدة ولكن أفضل دائماً التركيز على الحاضر".