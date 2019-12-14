الكمالي ينتظم في تدريبات الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

انتظم حمدان الكمالي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها مع «الأبيض».

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية لأول مرة في تدريب العنابي أمس استعداداً لمواجهة خورفكان بعد غدٍ في دوري الخليج العربي إلا أن قرار مشاركته يحدده المدير الفني، وبحسب الجاهزية البدنية والذهنية للاعب، وإن كانت المؤشرات تؤكد عدم المجازفة باللاعب لحين الوصول للجاهزية الكاملة.

فيما يواصل قائد الفريق إسماعيل مطر برنامجه العلاجي، حيث لا يزال يحتاج لأسبوعين من أجل التماثل التام للشفاء.