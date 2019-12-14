العين يفتقد بندر وفايز أمام عجمان

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يفتقد العين كلاً من بندر الأحبابي ومحمد فايز في مباراته المقبلة أمام مضيفه عجمان لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد تعرض الأول للإصابة في المباراة السابقة، وحصول الثاني على البطاقة الحمراء في المباراة نفسها، ليضاف كل من الثنائي الغائب إلى ريان يسلم، ومحمد خلفان الغائبين لاتباع برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأفادت مصادر لـ«البيان الرياضي» أن غياب الأحبابي، ربما يستمر لأسبوعين مقبلين، غير أن مدرب الفريق إيفان ليكو، أكد أن اللاعب خضع للرنين المغناطيسي وفي انتظار التقرير الطبي النهائي بشأن حالته لتحديد فترة غيابه رسمياً.

وبالمقابل سيعود الجزائري عبد الرحمن مزيان، بعد غيابه خلال الفترة السابقة، وينتظر أن يدفع به المدرب منذ بداية اللقاء أمام البرتقالي في الدوري.